Київський клуб припинив співпрацю з досвідченим півзахисником

Лівий Берег оголосив про припинення співпраці з півзахисником команди Русланом Дедухом.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Контракт 28-річного гравця з "лелеками" завершився, і сторони ухвалили рішення не продовжувати його.

Дедух приєднався до Лівого Берега у 2023 році та за цей час став одним із лідерів команди. У "зелено-жовтій" футболці він провів 67 матчів, забив 8 м'ячів, віддав 4 результативні передачі та неодноразово виводив команду на поле з капітанською пов'язкою.

Восени минулого року він отримав серйозну травму коліна та переніс операцію, через яку був змушений пропустити більшу частину сезону.

Раніше повідомлялося, що Лівий Берег продовжив контракт з одним із ключових захисників команди Ернестом Астаховим.

Нагадаємо, що за підсумками перехідних матчів Лівий Берег переміг Олександрію із загальним рахунком 2:1 та виборов право виступати в УПЛ.