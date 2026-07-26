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Верес відправив воротаря в оренду до Киргизстану

Олександр Булава — 26 липня 2026, 12:00
Верес відправив воротаря в оренду до Киргизстану
Андрій Кожухар
Верес

26-річний голкіпер рівненського Вереса Андрій Кожухар перейшов до киргизького клубу Азія.

Про це повідомляє пресслужба червоно-чорних.

Перехід відбувся на правах оренди. Угода розрахована на один рік і передбачає опцію першочергового викупу футболіста.

Зазначимо, що нову команду українського воротаря очолює колишній форвард київського Динамо та збірної Узбекистану Максим Шацьких.

У минулому сезоні Кожухар відіграв за Верес 6 матчів (5 в УПЛ), у яких пропустив 9 м'ячів. Загалом у складі клубу голкіпер провів 35 поєдинків (32 в УПЛ та 3 у Кубку України).

Напередодні рівненський клуб підписав грузинського вінгера Луку Хохашвілі.

Азія Футбольні трансфери Андрій Кожухар

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