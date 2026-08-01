Зоря орендувала півзахисника Шахтаря

Півзахисник Шахтаря Антон Глущенко продовжить кар'єру в Зорі.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

22-річний футболіст виступатиме за луганську команду на правах оренди. Угода розрахована до завершення сезону-2026/27.

Зазначимо, що харків'янин із 2017 року перебував у структурі академії донеччан. За першу команду Шахтаря дебютував у кампанії-2022/23.

Минулого сезону півзахисник виступав за Кудрівку. У її складі футболіст провів 14 матчів, записавши до свого активу по одному голу й асисту.

Нагадаємо, що напередодні Зоря провела поєдинок першого туру УПЛ. У ньому луганці здолали Колос із рахунком 2:0.