Вихованець Шахтаря залишив Буковину
Досвідчений півзахисник Віталій Кольцов покинув чернівецьку Буковину.
Про це повідомила пресслужба "жовто-чорних".
Контракт Кольцова з чернівецьким клубом завершується 30 червня, і сторони вирішили його не продовжувати.
"Буковина висловлює подяку Віталію за виступи у складі чернівчан і його вагомий внесок у перемоги нашої команди та бажає успіхів у подальшій футбольній кар'єрі!", – йдеться у повідомленні пресслужби.
Віталій Кольцов є вихованцем академії донецького Шахтаря. Під час футбольної кар'єри виступав за Маріуполь, Олімпік, Олександрію, Металіст 1925, вінницьку Ниву, Інгулець.
У червні 2024 року півзахисник приєднався до Буковини. Упродовж двох сезонів Кольцов зіграв 34 матчі, забив 6 голів та віддав один асист.
Раніше повідомлялося, що Буковина перед стартом в УПЛ може підсилитися легіонерами.