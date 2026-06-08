Вихованець Шахтаря залишив Буковину

Досвідчений півзахисник Віталій Кольцов покинув чернівецьку Буковину.

Про це повідомила пресслужба "жовто-чорних".

Контракт Кольцова з чернівецьким клубом завершується 30 червня, і сторони вирішили його не продовжувати.

"Буковина висловлює подяку Віталію за виступи у складі чернівчан і його вагомий внесок у перемоги нашої команди та бажає успіхів у подальшій футбольній кар'єрі!", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Віталій Кольцов є вихованцем академії донецького Шахтаря. Під час футбольної кар'єри виступав за Маріуполь, Олімпік, Олександрію, Металіст 1925, вінницьку Ниву, Інгулець.

У червні 2024 року півзахисник приєднався до Буковини. Упродовж двох сезонів Кольцов зіграв 34 матчі, забив 6 голів та віддав один асист.

Раніше повідомлялося, що Буковина перед стартом в УПЛ може підсилитися легіонерами.