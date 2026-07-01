Воротарська династія: Карпати підписали сина свого ексголкіпера

Львівські Карпати підсилили воротарську позицію Антоном Жилкіним.

Про це повідомив офіційний сайт "левів".

Угода "зелено-білих" із 23-річним голкіпером розрахована на три роки.

На дитячому рівні Жилкін виступав за Дніпровське училище фізичної культури та київське Динамо. Голкіпер викликався до збірної України U-16, за яку провів один матч.

Дебют Жилкіна на дорослому рівні відбувся у матчі групового етапу Ліги конференцій проти ісландського Брейдабліка (4:0), коли голкіпер виступав за луганську Зорю.

У липні 2024 року Жилкін приєднався до Інгульця, де зіграв 33 поєдинки у всіх турнірах, пропустив 36 м'ячів та в 11 матчах зберіг ворота "сухими".

Батько Антона – Геннадій Жилкін, відомий у минулому воротар. У 1993 році він провів один матч у складі львівських Карпат.

Раніше повідомлялося, що влітку Карпати покинули голкіпери Назар Домчак, який став гравцем празької Славії, та Андрій Кліщук. Натомість "леви" підписали воротаря Оболоні Дениса Марченка і тепер Антона Жилкіна.