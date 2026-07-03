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Карпати оголосили про підписання іспанського хавбека, який виступав за Барселону

Олексій Мурзак — 3 липня 2026, 21:06
Карпати оголосили про підписання іспанського хавбека, який виступав за Барселону
Мухлісс Аґмір Могамед Айман
ФК Карпати

Карпати оголосили про підписання іспанського легіонера.

Про це повідомила пресслужба львівського клубу.

Так, новачком "левів" став 26-річний хавбек Мухлісс Аґмір Могамед Айман. Сторони підписали контракт за схемою 3+1.

Попереднім клубом півзахисника була португальська Візела, за яку в минулому сезоні Мухлісс провів 32 поєдинки, забив 2 голи і віддав 5 результативних передач.

До цього, у 2022 році, Могамед підписав контракт з клубом Андорра. Однак вже через півроку футболіста орендувала Барселона Б. Через два роки хавбек став гравцем Мурсії, де працював під керівництвом нинішнього тренера Карпат Франсіско Фернандеса.

Раніше також виступав за юнацькі збірні Іспанії U-17 та U-19, з якими вигравав чемпіонат Європи. Із командою U-17 у 2017-му, а через два роки – з U-19.

Нагадаємо, наприкінці червня атакувальний півзахисник львівських Карпат Бруніньйо перейшов до розташування ізраїльського Маккабі Хайфа.

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