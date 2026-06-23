Скандальний легіонер повернувся у Полісся, але не поїхав на збори з основною командою

Конголезький вінгер житомирського Полісся Бені Макуана, який через проблеми з візою так і не зміг на правах оренди провести жодного матчу за чеський Яблонець, повернувся до Житомира.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, 23-річний конголезець, попри повернення до команди Руслана Ротаня, не поїхав на міжсезонні збори з основою, а залишився тренуватися із другою командою житомирян.

Нагадаємо, Макуана приєднався до Полісся влітку 2023 року з Монпельє. За житомирський клуб він загалом провів 27 матчів, забивши 4 голи та віддавши 3 результативні передачі, проте згодом був переведений до другої команди через непрофесійний підхід.

Пізніше Полісся виступало із заявою щодо самовільного відходу футболіста з розташування клубу. Дійшло до того, що вінгер видалив зі свого акаунту в Інстаграм усі фотографії та згадки про житомирян.

У березні 2025 року конголезець перейшов на правах оренди до черкаського ЛНЗ, після чого у червні цього ж року покинув команду Пономарьова. За ЛНЗ він відіграв 6 поєдинків та відзначився одним забитим м'ячем.

Вже восени 2025 року Макуана відправився в річну оренду з правом викупу до чеського Яблонця.