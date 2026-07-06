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Захисник Шахтаря на правах оренди перебрався в грузинський клуб

Олексій Мурзак — 6 липня 2026, 00:52
Захисник Шахтаря на правах оренди перебрався в грузинський клуб
Лука Лацабідзе
ФК Торпедо Кутаїсі

Центральний захисник Шахтаря Лука Лацабідзе на правах оренди перейшов до грузинського Торпедо Кутаїсі.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Контракт між сторонами розрахований на один сезон.

Першу частину сезону-2025/26 оборонець провів у Динамо Тбілісі, за який відіграв 16 матчів, а згодом перебрався у данський клуб Вайле, за який у підсумку навіть не дебютував.

Нагадаємо, що грузин підписав угоду з донецьким клубом у лютому 2024-го. Відтоді так і не дебютував за основу донеччан. Також пограв в оренді в одеському Чорноморці (18 ігор). Є капітаном молодіжної збірної Грузії U-21.

Контракт Лацабідзе з Шахтарем чинний до літа 2028 року.

Напередодні бразильський вінгер Бруніньйо поділився враженнями від перших днів на тренувальному зборі донецького Шахтаря.

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