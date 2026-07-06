Захисник Шахтаря на правах оренди перебрався в грузинський клуб

Центральний захисник Шахтаря Лука Лацабідзе на правах оренди перейшов до грузинського Торпедо Кутаїсі.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Контракт між сторонами розрахований на один сезон.

Першу частину сезону-2025/26 оборонець провів у Динамо Тбілісі, за який відіграв 16 матчів, а згодом перебрався у данський клуб Вайле, за який у підсумку навіть не дебютував.

Нагадаємо, що грузин підписав угоду з донецьким клубом у лютому 2024-го. Відтоді так і не дебютував за основу донеччан. Також пограв в оренді в одеському Чорноморці (18 ігор). Є капітаном молодіжної збірної Грузії U-21.

Контракт Лацабідзе з Шахтарем чинний до літа 2028 року.

Напередодні бразильський вінгер Бруніньйо поділився враженнями від перших днів на тренувальному зборі донецького Шахтаря.