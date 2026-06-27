Літнє міжсезоння-2026: календар і результати спарингів клубів УПЛ
Після короткої відпустки клуби Української Прем'єр-ліги розпочали підготовку до нового сезону-2026/27. Першим вирушило на тренувальні збори київське Динамо, яке вже 9 липня стартує у кваліфікації Ліги Європи.
"Чемпіон" підготував матеріал про те, як команди УПЛ проводять навчально-тренувальні збори. Упродовж підготовки ми будемо оновлювати календар товариських матчів та їхні результати.
Шахтар Донецьк
Інформацію про збори буде оголошено пізніше.
ЛНЗ Черкаси
Збори у Словенії з 21 червня по 20 липня.
- 27.06 ЛНЗ – Хайдук (Хорватія)
- 30.06 ЛНЗ – Штурм (Австрія)
- 05.07 ЛНЗ – Копер (Словенія)
- 11.07 ЛНЗ – Олімпія (Словенія) / МТК Будапешт (Угорщина)
- 14.07 ЛНЗ – Динамо (Загреб, Хорватія)
- 16.07 ЛНЗ – Гезтепе (Туреччина)
Полісся Житомир
Збори в Австрії з 21 червня по 15 липня.
- 24.06 Полісся – ЦСКА Софія (Болгарія) 4:0
- 29.06 Полісся – Університатя Крайова (Румунія)
- 02.07 Полісся – Сабах (Азербайджан)
- 09.07 Полісся – Нью-Інгленд Революшн (США)
- 09.07 Полісся – Ягеллонія Білосток (Польща)
- 14.07 Полісся – Сімідзу С-Палс (Японія)
- 14.07 Полісся – Вікторія Пльзень (Чехія)
Динамо Київ
Збори в Австрії з 14 червня.
- 20.06 Динамо – Славія (Прага, Чехія) 1:1
- 24.06 Динамо – Жиліна (Словаччина) 5:1
- 28.06 Динамо – Вєчиста (Краків, Польща)
- 02.07 Динамо – Рапід (Бухарест, Румунія)
- 03.07 Динамо – ЛАСК (Австрія)
ФК Харків Харків
Збори в Австрії з 27 червня.
- 01.07 ФК Харків – Карабах (Агдам, Азербайджан)
- 05.07 ФК Харків – Янг Бойз (Берн, Швейцарія)
- 09.07 ФК Харків – Ред Булл Зальцбург (Зальцбург, Австрія)
- 10.07 ФК Харків – Вольфсбергер (Вольфсберг, Австрія)
- 15.07 ФК Харків – Яблонець (Яблонець-над-Нисою, Чехія)
- 16.07 ФК Харків – Градець-Кралове (Градець-Кралове, Чехія)
- 21.07 ФК Харків – Фаджіано Окаяма (Окаяма, Японія)
- 22.07 ФК Харків – Шальке 04 (Гельзенкірхен, Німеччина)
Колос Ковалівка
Вийшли з відпустки 23 червня. Інформацію про збори буде оголошено пізніше.
Кривбас Кривий Ріг
Збори у Кривому Розі з 19 червня по 4 липня, у Нідерландах з 5 липня по 15 липня.
- 27.06 Кривбас – Інгулець
- 01.07 Кривбас – Чорноморець
Зоря Луганськ
Збори у Словенії з 26 червня.
- 30.06 Зоря – Шкендія (Північна Македонія)
Карпати Львів
Збори у Бартатові (Львівська область) з 22 червня по 4 липня. У Словенії з 4 по 19 липня.
- 02.07 Карпати – Фенікс-Маріуполь
- 03.07 Карпати – Нива (Тернопіль)
- 09.07 Карпати – ЧФР Клуж (Румунія)
- 11.07 Карпати – Браво (Словенія)
- 17.07 Карпати – суперника буде визначено пізніше
- 18.07 Карпати – суперника буде визначено пізніше
- 25.07 Карпати – Верес
- 25.07 Карпати – Верес
Епіцентр Кам'янець-Подільський
Збори в Дунаївцях (Хмельницька область) з 20 червня по 4 липня. У Словенії з 8 липня.
28.06 Епіцентр – Нива (Вінниця)
01.07 Епіцентр – Агробізнес
04.07 Епіцентр – Буковина
Верес Рівне
Збори у Рівному з 19 червня.
- 27.06 Верес – Фенікс-Маріуполь
- 01.07 Верес – Буковина
- 04.07 Верес – ЮКСА
- 10.07 Верес – Колос
- 18.07 Верес – Полісся-2
- 25.07 Верес – Карпати
Оболонь Київ
Збори у Бучі (Київська область) з 22 червня по 26 липня.
ФК Кудрівка Кудрівка
Інформацію про збори буде оголошено пізніше.
Буковина Чернівці
Збори в Чернівцях з 22 червня по 7 липня, на Закарпатті з 8 липня.
- 01.07 Буковина – Верес
- 04.07 Буковина – Епіцентр
Чорноморець Одеса
Збори в Одесі з 21 червня.
- 25.06 Чорноморець – Реал Фарма (Одеса) 4:0
Лівий Берег Київ
Збори у Києві з 30 червня.
- 11.07 Лівий Берег – Кудрівка
- 14.07 Лівий Берег – Вікторія
- 18.07 Лівий Берег – Полтава
- 21.07 Лівий Берег – Оболонь
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