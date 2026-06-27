Літнє міжсезоння-2026: календар і результати спарингів клубів УПЛ

Після короткої відпустки клуби Української Прем'єр-ліги розпочали підготовку до нового сезону-2026/27. Першим вирушило на тренувальні збори київське Динамо, яке вже 9 липня стартує у кваліфікації Ліги Європи.

"Чемпіон" підготував матеріал про те, як команди УПЛ проводять навчально-тренувальні збори. Упродовж підготовки ми будемо оновлювати календар товариських матчів та їхні результати.

Шахтар Донецьк

Інформацію про збори буде оголошено пізніше.

ЛНЗ Черкаси

Збори у Словенії з 21 червня по 20 липня.

27.06 ЛНЗ – Хайдук (Хорватія)

30.06 ЛНЗ – Штурм (Австрія)

05.07 ЛНЗ – Копер (Словенія)

11.07 ЛНЗ – Олімпія (Словенія) / МТК Будапешт (Угорщина)

14.07 ЛНЗ – Динамо (Загреб, Хорватія)

16.07 ЛНЗ – Гезтепе (Туреччина)

Полісся Житомир

Збори в Австрії з 21 червня по 15 липня.

24.06 Полісся – ЦСКА Софія (Болгарія) 4:0

– ЦСКА Софія (Болгарія) 29.06 Полісся – Університатя Крайова (Румунія)

02.07 Полісся – Сабах (Азербайджан)

09.07 Полісся – Нью-Інгленд Революшн (США)

09.07 Полісся – Ягеллонія Білосток (Польща)

14.07 Полісся – Сімідзу С-Палс (Японія)

14.07 Полісся – Вікторія Пльзень (Чехія)

Динамо Київ

Збори в Австрії з 14 червня.

20.06 Динамо – Славія (Прага, Чехія) 1:1

24.06 Динамо – Жиліна (Словаччина) 5:1

– Жиліна (Словаччина) 28.06 Динамо – Вєчиста (Краків, Польща)

02.07 Динамо – Рапід (Бухарест, Румунія)

03.07 Динамо – ЛАСК (Австрія)

ФК Харків Харків

Збори в Австрії з 27 червня.

01.07 ФК Харків – Карабах (Агдам, Азербайджан)

05.07 ФК Харків – Янг Бойз (Берн, Швейцарія)

09.07 ФК Харків – Ред Булл Зальцбург (Зальцбург, Австрія)

10.07 ФК Харків – Вольфсбергер (Вольфсберг, Австрія)

15.07 ФК Харків – Яблонець (Яблонець-над-Нисою, Чехія)

16.07 ФК Харків – Градець-Кралове (Градець-Кралове, Чехія)

21.07 ФК Харків – Фаджіано Окаяма (Окаяма, Японія)

22.07 ФК Харків – Шальке 04 (Гельзенкірхен, Німеччина)

Колос Ковалівка

Вийшли з відпустки 23 червня. Інформацію про збори буде оголошено пізніше.

Кривбас Кривий Ріг

Збори у Кривому Розі з 19 червня по 4 липня, у Нідерландах з 5 липня по 15 липня.

27.06 Кривбас – Інгулець

01.07 Кривбас – Чорноморець

Зоря Луганськ

Збори у Словенії з 26 червня.

30.06 Зоря – Шкендія (Північна Македонія)

Карпати Львів

Збори у Бартатові (Львівська область) з 22 червня по 4 липня. У Словенії з 4 по 19 липня.

02.07 Карпати – Фенікс-Маріуполь

03.07 Карпати – Нива (Тернопіль)

09.07 Карпати – ЧФР Клуж (Румунія)

11.07 Карпати – Браво (Словенія)

17.07 Карпати – суперника буде визначено пізніше

18.07 Карпати – суперника буде визначено пізніше

25.07 Карпати – Верес

25.07 Карпати – Верес

Епіцентр Кам'янець-Подільський

Збори в Дунаївцях (Хмельницька область) з 20 червня по 4 липня. У Словенії з 8 липня.

28.06 Епіцентр – Нива (Вінниця)

01.07 Епіцентр – Агробізнес

04.07 Епіцентр – Буковина

Верес Рівне

Збори у Рівному з 19 червня.

27.06 Верес – Фенікс-Маріуполь

01.07 Верес – Буковина

04.07 Верес – ЮКСА

10.07 Верес – Колос

18.07 Верес – Полісся-2

25.07 Верес – Карпати

Оболонь Київ

Збори у Бучі (Київська область) з 22 червня по 26 липня.

ФК Кудрівка Кудрівка

Інформацію про збори буде оголошено пізніше.

Буковина Чернівці

Збори в Чернівцях з 22 червня по 7 липня, на Закарпатті з 8 липня.

01.07 Буковина – Верес

04.07 Буковина – Епіцентр

Чорноморець Одеса

Збори в Одесі з 21 червня.

25.06 Чорноморець – Реал Фарма (Одеса) 4:0

Лівий Берег Київ

Збори у Києві з 30 червня.

11.07 Лівий Берег – Кудрівка

14.07 Лівий Берег – Вікторія

18.07 Лівий Берег – Полтава

21.07 Лівий Берег – Оболонь

Раніше повідомлялося, що сезон-2026/27 в Українській Прем'єр-лізі розпочнеться 1 серпня. Заключний 30-й тур має відбутися 4 червня 2027 року.

В єврокубках Україну представлять чотири клуби. Першим стартує київське Динамо, яке 9 липня зіграє з румунською Університатею у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

23 липня ЛНЗ і Полісся стартують у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Суперниками українських клубів стануть бельгійський Гент і данський Копенгаген відповідно.

Чемпіон України донецький Шахтар у вересні розпочне виступ в основному раунді Ліги чемпіонів.