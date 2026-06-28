Лідер Карпат перейшов до 15-разового чемпіона Ізраїлю

Атакувальний півзахисник львівських Карпат Бруніньйо перейшов до розташування ізраїльського Маккабі Хайфа.

Про це повідомляє пресслужба 15-разового чемпіона Ізраїлю.

Як зазначається, угода буде розрахована на три роки співпраці. 26-річний бразилець готується пройти медобстеження, й у разі успішних результатів, доєднається до ізраїльського колективу на зборах в Угорщині найближчими днями.

Нагадаємо, що Бруніньйо перейшов до "Левів" у вересні 2024 року з Атлетико Мінейру. За цей час відіграв 27 матчів, у яких відзначився 9 голами та 5 асистами. Його контракт з львівським клубом закінчувався 30 червня 2028 року.

Додамо, що Маккабі Хайфа завершив кампанію-25/26 на шостій позиції у внутрішньому чемпіонаті, у підсумку не потрапивши у єврокубки. Загалом клуб за свою історію здобув 15 чемпіонств Ізраїлю та 6 Кубків Ізраїлю.

Зауважимо, що у лютому цього року повідомлялося про інтерес до Бруніньйо з боку харківського Металіста 1925 (який після нещодавнього ребрендингу став називатися ФК Харків).