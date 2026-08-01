Чорноморець підписав вінгера Динамо та захисника Шахтаря

Одеський Чорноморець підсилив склад перед стартом чемпіонату України.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Склад "моряків" на правах оренди поповнили захисник Мар'ян Фарина (Шахтар), вінгер Владислав Герич (Динамо) та нападник Джері Йока (Полісся). Усі угоди розраховані на один рік. Фінансові деталі не розголошуються.

Усі троє гравців уже адаптовані до команди, адже Герич виступав за одеситів минулого сезону, а Фарина та Йока пройшли з клубом літні навчально-тренувальні збори.

Напередодні Чорноморець повернув до команди результативного вінгера Даниїла Алефіренка.

Одесити розпочнуть сезон в чемпіонаті України у неділю, 2 серпня, матчем із Поліссям.