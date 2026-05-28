19-річний голкіпер Карпат Домчак став гравцем Славії – інсайдер

Празька Славія підписала 19-річного голкіпера Карпат Назара Домчака.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, львівський клуб отримає за свого вихованця 5 мільйонів євро. Контракт Домчака зі Славією розрахований до 2031 року.

Назар Домчак вважається одним із найперспективніших воротарів Європи. У віці 18 років він дебютував за основну команду Карпат.

У сезоні-2025/26 голкіпер зіграв 29 матчів, у яких пропустив 28 голів. У 15 поєдинках Домчак зберіг ворота "сухими".

У послугах Назара були зацікавлені французький Лілль, італійський Лечче та провідні клуби УПЛ. Портал Transfermarkt оцінює вартість Домчака у 700 тисяч євро.

Зазначимо, що у сезоні-2026/27 празька Славія виступатиме в основному турнірі Ліги чемпіонів. Чеський клуб став чемпіоном країни, здобувши 22-й національний титул.

Раніше повідомлялося, що Карпати залишив досвідчений голкіпер Андрій Кліщук.