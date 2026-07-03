Півзахисник Епіцентра оголосив про завершення кар'єри

Півзахисник Епіцентра Андрій Беженар прийняв рішення завершити кар'єру професійного футболіста.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Гравець у віці 34 років залишиться працювати тренером у структурі ФК Епіцентр.

Беженар виступає за команду з 2019 року. З того часу він пройшов із клубом шлях від аматорської ліги до Української Прем'єр-Ліги, провівши з командомю 141 матч, у яких відзначився 13 голами та 17 асистами.

Нагадаємо, що Епіцентр активував опцію викупу контракту вінгера Еркулеса Карлоса Рохаса. Напередодні команду поповнили іспанські футболісти Рауль Таварес та Нене.

Також клуб підписав нападника сумської Вікторії.