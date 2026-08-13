Кудрівка підписала аргентинського захисника

Кудрівка заявила на сезон-2026/27 південноамериканського легіонера Матіаса Росалеса.

Відповідна інформація з'явилася на сайті УПЛ.

Він гратиме за український клуб під 38-м номером. Умови контракту наразі невідомі, адже команда досі не оголосила про трансфер.

Росалес є вихованцем академії Атлетіко Сарм'єнто. На рахунку Матіаса 9 матчів за основну команду. Також він відзначився одним голом у 50 матчах за дубль рідного клубу.

Напередодні Кудрівка оголосила про підписання лівого вінгера Костянтина Бичека.

Також 2 серпня команда повідомила про повернення 34-річного півзахисника Миколи Вечурка.