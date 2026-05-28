Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Голкіпер Динамо став першим новачком Колоса

Сергій Шаховець — 28 травня 2026, 14:35
Голкіпер Динамо став першим новачком Колоса
Валентин Моргун
ФК Колос

Ковалівський Колос оголосив про підписання голкіпера Валентина Моргуна.

Про це повідомила пресслужба "хліборобів".

24-річний воротар став першим новачком Колоса. Контракт із футболістом вступає в дію з 1 липня та розрахований на три роки.

Валентин є вихованцем академій харківського Металіста і київського Динамо. У сезоні-2016/17 був визнаний найкращим голкіпером першості України U-16.

За юнацьку команду "біло-синіх" U-19 дебютував у сезоні-2018/19. Виступав у Юнацькій лізі УЄФА.

За основний склад Динамо зіграв 6 матчів, у яких пропустив 8 м'ячів, а в одному поєдинку зберіг ворота "сухими".

Моргун має досвід виступів за юнацьку та молодіжну збірну України. Зазначимо, що батько Валентина – Олег Моргун – був голкіпером Ворскли, Шахтаря, а у складі Левскі ставав чемпіоном Болгарії.

Раніше повідомлялося, що до тренерського штабу Динамо приєднається екснаставник Вікторії Анатолій Безсмертний.

Динамо Київ Колос Футбольні трансфери Валентин Моргун

Динамо Київ

Безсмертний залишив Вікторію та приєднається до тренерського штабу Динамо
Піке засвітив футболки гравців Динамо у своїй колекції: легенда Барселони оцінила український стиль
Це нормально: Алієв – про перехід захисника Динамо у Шахтар
Мілевський – про можливий перехід Караваєва у Шахтар: Це не дуже так красить футболіста
Проблеми в роздягальні: Динамо відмовилось від трансферу лідера Кривбаса

Останні новини