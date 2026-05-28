Голкіпер Динамо став першим новачком Колоса

Ковалівський Колос оголосив про підписання голкіпера Валентина Моргуна.

Про це повідомила пресслужба "хліборобів".

24-річний воротар став першим новачком Колоса. Контракт із футболістом вступає в дію з 1 липня та розрахований на три роки.

Валентин є вихованцем академій харківського Металіста і київського Динамо. У сезоні-2016/17 був визнаний найкращим голкіпером першості України U-16.

За юнацьку команду "біло-синіх" U-19 дебютував у сезоні-2018/19. Виступав у Юнацькій лізі УЄФА.

За основний склад Динамо зіграв 6 матчів, у яких пропустив 8 м'ячів, а в одному поєдинку зберіг ворота "сухими".

Моргун має досвід виступів за юнацьку та молодіжну збірну України. Зазначимо, що батько Валентина – Олег Моргун – був голкіпером Ворскли, Шахтаря, а у складі Левскі ставав чемпіоном Болгарії.

