Кривбас підписав контракт з колишнім півзахисником Вереса
Дмитро Годя
ФК Кривбас
Кривбас оголосив про перехід півзахисника Вереса Дмитра Годі.
За інформацією пресслужби клубу, контракт розрахований на три роки.
Гравець, який перейшов до криворізької команди в статусі вільного агента, виступатиме під 27-м номером.
У минулому сезоні Годя відіграв 20 матчів у всіх турнірах, відзначившись результативною передачею.
Перед стартом нового розіграшу хавбека було переведено в дубль, а за основну команду Вереса він не зіграв жодного матчу.
Напередодні Кривбас підписав ексфорварда збірної Танзанії, а також розірвав контракт з хорватським захисником.