Кривбас підписав контракт з колишнім півзахисником Вереса

Кривбас оголосив про перехід півзахисника Вереса Дмитра Годі.

За інформацією пресслужби клубу, контракт розрахований на три роки.

Гравець, який перейшов до криворізької команди в статусі вільного агента, виступатиме під 27-м номером.

У минулому сезоні Годя відіграв 20 матчів у всіх турнірах, відзначившись результативною передачею.

Перед стартом нового розіграшу хавбека було переведено в дубль, а за основну команду Вереса він не зіграв жодного матчу.

Напередодні Кривбас підписав ексфорварда збірної Танзанії, а також розірвав контракт з хорватським захисником.