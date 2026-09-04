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Кривбас підписав контракт з колишнім півзахисником Вереса

Олексій Мурзак — 4 вересня 2026, 19:11
Кривбас підписав контракт з колишнім півзахисником Вереса
Дмитро Годя
ФК Кривбас

Кривбас оголосив про перехід півзахисника Вереса Дмитра Годі.

За інформацією пресслужби клубу, контракт розрахований на три роки.

Гравець, який перейшов до криворізької команди в статусі вільного агента, виступатиме під 27-м номером.

У минулому сезоні Годя відіграв 20 матчів у всіх турнірах, відзначившись результативною передачею.

Перед стартом нового розіграшу хавбека було переведено в дубль, а за основну команду Вереса він не зіграв жодного матчу.

Напередодні Кривбас підписав ексфорварда збірної Танзанії, а також розірвав контракт з хорватським захисником

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