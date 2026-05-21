Степаненко провів останній матч у кар’єрі гравця

Олег Дідух — 21 травня 2026, 17:40
Відомий український півзахисник Колоса Тарас Степаненко провів свій прощальний офіційний матч у кар'єрі гравця. Ним став поєдинок 30 туру УПЛ проти донецького Шахтаря (перемога 1:0), який відбувся в четвер, 21 травня.

36-річний Степаненко вийшов у основі Колоса на матч і провів на полі 60 хвилин, після чого був замінений на бразильського легіонера Еліаса.

Степаненко є вихованцем запорізького Металургу, найбільше відомий виступами за донецький Шахтар у 2010 – 2025 роках. Також захищав кольори турецького Еюпспора. Провів 87 матчів і забив 4 голи за збірну України, з якою брав участь у чемпіонатах Європи 2012, 2016, 2020 і 2024 років.

Одразу після завершення кар'єри Степаненко розпочне свій тренерський шлях – він стане асистентом нового наставника збірної України Андреа Мальдери.

