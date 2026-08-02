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Кудрівка підписала на правах оренди двох гравців Шахтаря

Микола Літвінов — 2 серпня 2026, 16:47
Кудрівка підписала на правах оренди двох гравців Шахтаря
Олександр Ющенко та Кирило Сігеєв
ФК Кудрівка

Кудрівка оголосила про підписання двох гравців донецького Шахтаря на правах оренди – центрального півзахисника Кирило Сігеєва та правого вінгера Олександра Ющенка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Терміни дії контрактів та фінансові деталі переходів в заяві не повідомляються.

Зауважимо, що обидва футболісти є гравцями та вихованцями Шахтаря, проте за першу команду "гірників" ні один з них не провів жодного офіційного матчу.

Сігеєв провів більшу частину минулого сезону на правах оренди в словацькому Татран Прешов, де відіграв 8 матчів та записав до свого активу 1 гол і результативну передачу. За свою кар'єру хавбек виграв чемпіонат України U-19 у складі донецького колективу.

Ющенко ж не відіграв жодного поєдинку на дорослому рівні у сезоні-25/26. Варто додати, що за його спиною 4 гри за юнацьку збірну України U-19 та 4 поєдинки за національну команду U-17, де він відзначився 1 голом.

Нагадаємо, що напередодні команду Євгена Задорожного залишив досвідчений хавбек Євгеній Морозко.

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