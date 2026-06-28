Захисник Зорі на повноцінній основі перебрався в клуб з чемпіонату Молдови
Крістофер Нваезе
ФК Мілсамі
Захисник луганської Зорі Крістофер Нваезе став повноцінним гравцем Мілсамі.
Про це повідомляє пресслужба клубу з Молдови.
Сторони уклали контракт до літа 2027 року.
Раніше Нваезе виступав за Мілсамі на правах оренди. Сумарно минулого сезону він провів 21 матч у всіх турнірах, відзначившись двома забитими голами.
У Зорю Крістофер перейшов у лютому 2024 року. За основну команду луганчан захисник провів лише 6 матчів.
Напередоді стало відомо, що нападник луганської Зорі Пилип Будківський може продовжити кар'єру в азербайджанському Нефтчі.