Захисник Зорі на повноцінній основі перебрався в клуб з чемпіонату Молдови

Захисник луганської Зорі Крістофер Нваезе став повноцінним гравцем Мілсамі.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Молдови.

Сторони уклали контракт до літа 2027 року.

Раніше Нваезе виступав за Мілсамі на правах оренди. Сумарно минулого сезону він провів 21 матч у всіх турнірах, відзначившись двома забитими голами.

У Зорю Крістофер перейшов у лютому 2024 року. За основну команду луганчан захисник провів лише 6 матчів.

Напередоді стало відомо, що нападник луганської Зорі Пилип Будківський може продовжити кар'єру в азербайджанському Нефтчі.