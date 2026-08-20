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Шахтар віддав захисника в оренду в Іспанію

Олег Дідух — 20 серпня 2026, 16:05
Шахтар віддав захисника в оренду в Іспанію
Гіоргі Гочолейшвілі
ФК Кадіс

Грузинський фланговий захисник донецького Шахтаря Гіоргі Гочолейшвілі продовжить кар'єру в Кадісі.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Йдеться про оренду до завершення поточного сезону. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Раніше в ЗМІ повідомлялося про те, що Кадіс заплатить за оренду гравця 200 тисяч євро. У годі передбачена опція викупу за 3,5 мільйона євро, яка стане обов'язковою у разі виходу команди до Ла Лігу та проведення певної кількості матчів.

Сезон-2025/26 Гіоргі провів у оренді в Гамбургу, проте німецький клуб вирішив не активізовувати опцію викупу.

Гочолейшвілі став гравцем Шахтаря в січні 2023 року. Гамбург орендував грузинського оборонця у серпні минулого року. У минулому сезоні він зіграв 27 матчів, записавши до свого активу 1 асист.

Його контракт з Шахтарем розрахований до кінця грудня 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 2 мільйони євро.

Кадіс Шахтар Донецьк Гіоргі Гочолейшвілі

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