Шахтар віддав захисника в оренду в Іспанію

Грузинський фланговий захисник донецького Шахтаря Гіоргі Гочолейшвілі продовжить кар'єру в Кадісі.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Йдеться про оренду до завершення поточного сезону. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Раніше в ЗМІ повідомлялося про те, що Кадіс заплатить за оренду гравця 200 тисяч євро. У годі передбачена опція викупу за 3,5 мільйона євро, яка стане обов'язковою у разі виходу команди до Ла Лігу та проведення певної кількості матчів.

Сезон-2025/26 Гіоргі провів у оренді в Гамбургу, проте німецький клуб вирішив не активізовувати опцію викупу.

Гочолейшвілі став гравцем Шахтаря в січні 2023 року. Гамбург орендував грузинського оборонця у серпні минулого року. У минулому сезоні він зіграв 27 матчів, записавши до свого активу 1 асист.

Його контракт з Шахтарем розрахований до кінця грудня 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 2 мільйони євро.