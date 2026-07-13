Кудрівка підписала ексгравця Металіста 1925
Кудрівка оголосила про перехід 32-річного українського захисника Євгена Пасіча.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди з шостим новачком команди не розголошуються.
Пасіч влітку покинув Металіст 1925, за який виступав з літа 2024 року. За цей час зіграв усього 10 офіційних матчів у всіх турнірах. Другу половину сезону-2024/25 провів у оренді в Ворсклі, першу половину сезону-2025/26 – у Оболоні.
Також Пасіч у своїй кар'єрі виступав за Дніпро, Нафтовик, Верес, Олімпік Донецьк і Дніпро-1.
Напередодні Кудрівка оголосила про підписання панамського форварда Верлея Баррери.