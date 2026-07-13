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Кудрівка підписала ексгравця Металіста 1925

Олександр Булава — 13 липня 2026, 13:14
Кудрівка підписала ексгравця Металіста 1925

Кудрівка оголосила про перехід 32-річного українського захисника Євгена Пасіча.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди з шостим новачком команди не розголошуються.

Пасіч влітку покинув Металіст 1925, за який виступав з літа 2024 року. За цей час зіграв усього 10 офіційних матчів у всіх турнірах. Другу половину сезону-2024/25 провів у оренді в Ворсклі, першу половину сезону-2025/26 – у Оболоні.

Також Пасіч у своїй кар'єрі виступав за Дніпро, Нафтовик, Верес, Олімпік Донецьк і Дніпро-1.

Напередодні Кудрівка оголосила про підписання панамського форварда Верлея Баррери.

Чемпіонат України, УПЛ Кудрівка Євген Пасіч

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