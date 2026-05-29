Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Вікторія Пльзень викупила форварда Карпат

Олександр Булава — 29 травня 2026, 18:44
Вікторія Пльзень викупила форварда Карпат
Бабукар Фаал
Карпати

Гамбійський форвард Карпат Бабукар Фаал став гравцем чеської Вікторії Пльзень.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Вікторія активувала клаусулу, прописану в контракті футболіста. Фаал підписав чотирирічний контракт. Інші деталі не розголошуються.

"Дякуємо Бабукарру за виступи у зелено-білій футболці та бажаємо успіхів у подальшій карʼєрі", – йдеться в повідомлені "зелено-білих".

Нагадаємо, що взимку Фаал перейшов із Руху в Карпати за 500 тисяч євро. В Україні нападник виступав з лютого 2024 року.

У поточному сезоні 23-річний нападник забив 11 голів та віддав 5 асистів у 29 матчах у всіх турнірах.

Раніше львівський клуб попрощався ще з двома виконавцями. Карпати продали у празьку Славію за рекордні 5 мільйонів євро 19-річного голкіпера Назара Домчака. Також команду залишив резервний воротар Андрій Кліщук, який пішов із клубу на правах вільного агента.

Футбольні трансфери Вікторія Пльзень Карпати Львів

Карпати Львів

Карпати продовжили контракт з досвідченим голкіпером
Третя втрата Карпат: львів'яни попрощалися з бразильським легіонером
Це справді великий крок: Домчак – про перехід у Славію
Має величезний потенціал: у Славії пояснили трансфер 19-річного Домчака
19-річний голкіпер Карпат Домчак став гравцем Славії

Останні новини