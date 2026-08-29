Чорноморець підсилився двома молодими півзахисниками

Одеський Чорноморець оголосив про підсилення складу 22-річним вінгером Олегом Пушкарьовим і 21-річним півзахисником Максимом Мельниченко.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Пушкарьов є уродженцем Одещини та вихованцем академії Шахтаря. Має досвід виступів у Юнацькій лізі УЄФА та юнацькій збірній України. Останні сезони виступав за Інгулець і Кудрівку. Його контракт з "моряками"розрахований на три роки.

Мельниченко перейшов в одеський клуб на правах оренди з Полісся. Деталі угоди не розголошуються. У поточному сезоні на рахунку півзахисника 2 матчі за Полісся-2, а в минулій кампанії він відіграв 4 поєдинки за першу команду житомирців.

Зазначимо, що наступний домашній матч "моряки" проведуть 30 серпня. У четвертому турі УПЛ на своїй арені вони прийматимуть Кривбас.