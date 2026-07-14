Буковина підписала нігерійського півзахисника

22-річний нігерійський півзахисник Едвіна Одінака продовжить кар'єру у Буковині.

Про це повідомляє клубний сайт.

Чернівецький клуб уклав із легіонером контракт на два роки та виступатиме під 18-м номером.

Одінака став лише другим представником Нігерії в історії "жовто-чорних".

"Едвін Одінака – універсальний футболіст, який може зіграти як на фланзі оборони, так і на позиції правого вінгера. Нігерієць має хорошу швидкість, виконує великий обсяг роботи, надійно діє в обороні, якісно грає один в один та впевнено почувається у верхових єдиноборствах, що додасть Буковині надійності й варіативності на правому фланзі", – йдеться у публікації пресслужби.

До переїзду в Україну виступав за боснійські Ступчаницю (46 матчів) та Желєзнічар. У футболці останнього клубу провів 62 поєдинки ,у яких відзначився 3 голами та 8 асистами.

Це чергове літнє придбання чернівецького клубу, який підвищився у класі. Нещодавно Буковина підписала 19-річного півзахисника Федіра Бабака.

Також повідомлялося, що новачок УПЛ переглядає трьох гравців із Канади.

Додамо, що новий розіграш УПЛ-2026/27 команда Сергія Шищенка розпочне домашньою грою проти черкаського ЛНЗ (3 серпня о 15:30).