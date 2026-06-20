Карпати підписали голкіпера Оболоні

Голкіпер київської Оболоні Денис Марченко став гравцем Карпат.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

У складі Карпат Марченко виступатиме під 1-м номером. Умови трансферу та терміни дії контракту з 19-річним воротарем не розголошуються.

Марченко є вихованцем Оболоні, за першу команду киян дебютував узимку 2025 року. З того моменту провів 22 матчі в усіх, у 11 із яких зумів зберегти ворота в недоторканості. Трансферна вартість воротаря зараз оцінюється в 600 тисяч євро.

Нагадаємо, наприкінці травня Карпати продали свого основного воротаря Назара Домчака в празьку Славію. Чеський клуб виклав за нього 5 мільйонів євро.

Сезон-2025/26 Карпати завершили на дев'ятому місці в турнірній таблиці УПЛ.