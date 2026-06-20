Епіцентр завершив співпрацю із Супрягою та Маткевичем

Футболісти Динамо Владислав Супряга та Андрій Маткевич покинули Епіцентр.

Про це повідомила пресслужба клубу.

У сезоні-2025/26 обидва гравці виступали за команду з Хмельниччини на правах оренди.

Супряга зіграв за Епіцентр 23 матчі, у яких забив 3 голи та віддав 1 асист. Форвард визнавався найкращим гравцем 19-го туру УПЛ, коли оформив дубль та гольову передачу в матчі з Колосом.

Півзахисник Андрій Маткевич взяв участь у 7 матчах, але не відзначився жодною результативною дією.

Обидва футболісти повернулися до київського Динамо, яке наразі готується до нового сезону на навчально-тренувальному зборі в Австрії.

Нагадаємо, що Епіцентр за підсумками сезону-2025/26 зберіг прописку в УПЛ, завершивши чемпіонат на 10-му місці.

Раніше повідомлялося, що Епіцентр продовжив угоди з двома іспанськими легіонерами – півзахисником Джоном Себеріо та вінгером Карлосом Рохасом.