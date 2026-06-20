Шахтар оголосив про підписання півзахисника Фламенго
Шахтар оголосив про підписання бразильського півзахисника Раяна Роберто.
Про це повідомила пресслужба "гірників".
Контракт із футболістом розраховано до 30 червня 2031 року.
Раян розпочинав свій футбольний шлях в академії Атлетико Паранаенсі, за яку виступав від 2019 року. У 2023-му перейшов до Фламенго, де грав за юнацькі та молодіжні команди клубу.
Провів 16 матчів за Фламенго U-20, в яких забив 6 мʼячів та віддав 1 результативну передачу (зокрема 5 ігор, 3 голи, 1 асист у молодіжному Кубку Лібертадорес U20). У січні 2026 року дебютував за головну команду Фламенго й провів 2 поєдинки в Лізі Каріока.
За інформацією журналіст Вене Касагранде, сума трансферу склала 10 млн євро. В таку суму донецькому клубу обійдуться 90% прав на гравця. Фламенго також матиме 10% від суми наступного трансферу футболіста.