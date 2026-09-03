Динамо оформило трансфер івуарійського вінгера

Динамо підписало контракт із 21-річним івуарійським вінгером Кеассе Ба.

Про це повідомила пресслужба київського клубу.

Угоду розраховано на п'ять років. У Динамо Кеассе виступатиме під 42-м номером.

Ба розпочав кар'єру розпочав на батьківщині, звідки в лютому 2025 року перейшов до Арарата. Зіграв за вірменський клуб 12 матчів, у яких відзначився 4 голами та 2 асистами.

У липні 2025 року приєднався до швейцарського клубу Лозанна Уші. Провів 44 матчі, у яких забив 12 голів та выддав 5 результативних передач.

У поточному сезоні встиг відіграти 5 поєдинків, забивши 4 м'ячі та віддавши 1 гольову передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Динамо має доєднатися на правах безкоштовної оренди 21-річний вінгер Густаво Прадо із бразильського Інтернасьйонала.