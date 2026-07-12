Буковина припинила співпрацю з 21-річним воротарем

Голкіпер Дмитро Погорілий залишив чернівецьку Буковину.

Про це повідомила пресслужба "жовто-чорних".

Контракт 21-річного футболіста з клубом було розірвано за взаємною згодою сторін.

"Дякуємо Дмитру за час, проведений у Буковині, та відповідальне ставлення до справи. Бажаємо голкіперу впевнено рухатися вперед, реалізувати свій потенціал, досягати нових висот у футбольній кар'єрі та отримувати задоволення від гри!", – йдеться у повідомленні клубу.

Погорілий приєднався до Буковини у липні 2024 року. За основну команду чернівецького клубу воротар так і не провів жодного офіційного матчу.

У сезоні-2025/26 голкіпер виступав за Буковину-2 у чемпіонаті Другої ліги. На його рахунку 10 поєдинків, у яких він пропустив 25 м'ячів та двічі залишав свої ворота недоторканими.

Упродовж футбольної кар'єри Погорілий виступав за юнацькі команди Динамо U-19 та Кривбасу U-19.

Зазначимо, що під час літнього міжсезоння Буковина значно оновила склад. Команду Сергія Шищенка залишили захисники Ян Морговський, Василь Гакман, Кирило Прокопчук, півзахисник Родіон Плакса, вінгер Данило Голуб та нападник Данило Гончарук.

Натомість клуб підписав лідера Кривбасу Максима Задераку, захисника Оболоні Владислава Приймака, хорвата Міхаела Клепача, півзахисника Федіра Бабака та взяв в оренду з ЛНЗ досвідчених В'ячеслава Танковського і Іллю Путрю.