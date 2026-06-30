Кудрівка орендувала захисника Шахтаря

Кудрівка підписала захисника донецького Шахтаря Миколу Огаркова.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована до завершення сезону-2026/27. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Огарков є вихованцем академії "гірників", за яку виступав з 2018 року. У складі першої команди дебютував 24 травня 2025 року. Сезон-2025/26 провів у оренді в Олександрії, де відіграв 21 матч у всіх турнірах, віддавши 1 асист. Окрім того, в активі Огаркова 19 поєдинків за юнацькі та молодіжні збірні України.

Напередодні Кудрівка оформила перший літній трансфер, підписавши 27-річного центрального півзахисника Євгенія Смирного. Також у клуб перейшов 24-річний вінгера Вереса Сергія Стеня.