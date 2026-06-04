Венесуельский форвард Полісся виступатиме в чемпіонаті Мексики

Венесуельський нападник Луїфер Ернандес підписав контракт з мексиканською Пуеблою.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Термін угоди та деталі трансферу Луїфера з Полісся до Пуебли не повідомляються.

Зазначимо, що венесуелець у 2024 році був придбаний Поліссям у Академії Пуерто Кабельйо за 1 мільйон євро. За весь час 25-річний нападник зіграв за "вовків" 20 матчів, у яких забив 5 голів.

У першій половині сезону-2025/25 Луїфер виступав за одеський Чорноморець, де відзначився чотирма голами та двома асистами у 14 поєдинках.

Навесні форвард грав за колумбійський Кукуті. На рахунку Луїфкера шість голів та дві результативні передачі у 18 матчах.

Раніше повідомлялося, що Полісся покинув ізраїльський легіонер Томер Йосефі, який став гравцем Бейтару Єрусалим.