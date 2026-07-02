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ЛНЗ оголосив про відхід Саліху

Олександр Булава — 2 липня 2026, 20:09
ЛНЗ оголосив про відхід Саліху
Хайдін Саліху

Черкаський ЛНЗ оголосив про відхід центрального захисника Хайдіна Саліху.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

24-річний косоварський оборонець виступав за черкаський клуб із січня 2024 року після переходу з Дріти за 250 тисяч євро. Минулий сезон Саліху провів в оренді у Полонії Варшава.

Напередодні ЛНЗ оголосив про підписання трьох гравців львівського Руха: флангових захисників Андрія Кітелу та Віталія Романа, а також бразильського атакувального хавбека Таллеса Бренера. До того ж у черкаський колектив перейшов Теді Цара з Олександрії.

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