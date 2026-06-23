ЛНЗ підписав трьох гравців Руха

Три гравці львівського Руха перейшли у ЛНЗ.

Про це повідомляє пресслужба черкаського клубу.

Йдеться про українських флангових захисників Андрія Кітелу та Віталія Романа, а також про бразильського атакувального хавбека Таллеса Бренера. Умови та терміни дії контрактів із ними не розголошуються.

Роман приєднався до Руху восени 2020 року. З того часу провів 106 матчів, відзначившись 4 голами та 3 асистами.

Кітела та Роман виступали за Рух з 2021 року. Кітела відзначився 3 асистами в 37 матчах за першу команду, Таллес Бренер – 13 голами та 11 асистами в 78 матчах.

Напередодні Рух попрощався з Василем Рунічем. Нагадаємо, львівський клуб відмовився від перехідних матчів за місце в УПЛ, хоча посів 14 місце за підсумками чемпіонату УПЛ-2025/26. У наступному сезоні "жовто-чорні" виступатимуть у Другій лізі.