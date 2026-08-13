Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Райо Вальєкано підписав вихованця Динамо Київ

Олег Дідух — 13 серпня 2026, 14:00
Райо Вальєкано підписав вихованця Динамо Київ
ФК Райо Вальєкано

Колишній вінгер Динамо Київ Георгій Цитаїшвілі продовжить кар'єру в Райо Вальєкано, який у минулому сезоні дійшов до фіналу Ліги конференцій.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Контракт розрахований на три роки – до кінця червня 2029 року. Цитаїшвілі перейшов в Райо Вальєкано на правах вільного агента – термін дії його контракту з Динамо завершився наприкінці червня поточного року.

25-річний вінгер є вихованцем киян, проте за першу команду Динамо провів лише 24 матчі. Останні 5 років провів у орендах у Ворсклі, Чорноморці, Віслі, Леху, Динамо Батумі, Гранаді та Метці.

У минулому сезоні на рахунку Цитаїшвілі 3 голи та 2 асисти в 35 матчах за Метц у всіх турнірах. На рахунку вінгера 1 гол у 30 матчах за збірну Грузії.

Райо Вальєкано Георгій Цитаішвілі

Райо Вальєкано

Челсі підписав іспанського захисника
Помер експівзахисник Райо Вальєкано та другої команди Реала
Тренер фіналіста Ліги конференцій очолить Вільярреал – інсайдер
Тренер Райо Вальєкано відреагував на поразку у фіналі Ліги конференцій
Гласнер зробив заяву після тріумфу у Лізі конференцій: Я бачу себе слугою для гравців і для клубу

Останні новини