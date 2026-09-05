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Олександрія підписала досвідченого форварда Буковини

Олексій Мурзак — 5 вересня 2026, 17:36
Олександрія підписала досвідченого форварда Буковини
Максим Войтіховський
ФК Олександрія

Олександрія підписала контракт із нападником Максимом Войтіховським.

Про це повідомила пресслужба "містян".

Угоду між клубом та футболістом укладено до 31 травня 2028 року із опцією продовження на один рік.

Максим є вихованцем тернопільського футболу. Протягом професійної кар'єри виступав за Дніпро, донецький Шахтар, луцьку Волинь, одеський Чорноморець, Агробізнес (Волочиськ), Поділля (Хмельницький) та чернівецьку Буковину.

У складі Буковини Войтіховський відзначився 3 голами та 3 асистами у 18 матчах.

Напередодні нападник ЛНЗ Данило Кравчук на правах оренди перейшов до Буковини.

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