Буковина вказала "на двері" вихованцю клубу

Чернівецька Буковина, яка підвищилась у класі, попрощалась із правим захисником Василем Гакманом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт футболіста з командою спливає 30 червня 2026 року. Сторони за взаємною згодою вирішили не продовжувати співпрацю.

Відзначимо, що Гакман є вихованцем чернівецького клубу, який дебютував за рідну команду у сезоні-2017/18. Загалом у жовто-чорній футболці провів 101 матч (один асист).

"ФК Буковина висловлює щиру вдячність Василю за роки, проведені у рідному клубі, професіоналізм, відданість та любов до "жовто-чорних" кольорів. Василь назавжди залишиться частиною буковинської футбольної родини, а його внесок у розвиток і успіхи команди є надзвичайно цінним. Бажаємо вихованцю Буковини нових перемог, яскравих моментів у кар'єрі та успішного продовження футбольного шляху!" – йдеться у повідомленні.

Раніше Буковину залишили досвідчений півзахисник Віталій Кольцов і лівий захисник Ян Морговський.

Відзначимо, що у рамках підготовки до сезону УПЛ-2026/27 команда Сергія Шищенка планує провести щонайменше сім товариських ігор. Серед суперників чернівчан будуть не лише представники УПЛ, а й клуби зі Словаччини та Угорщини. Збори Буковина проведе на базі "Мункач" у селі Дерцен на Закарпатті.