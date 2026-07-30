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Верес підпише на правах оренди чемпіона Азербайджану – ЗМІ

Микола Літвінов — 30 липня 2026, 14:22
Верес підпише на правах оренди чемпіона Азербайджану – ЗМІ
Андрей
ФК Сабах

До рівненського Вереса на правах оренди доєднається бразильський центральний захисник Андрей з азербайджанського Сабаху.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Як зазначається, оборонець пройде медогляд у Рівному та підпише контракт з клубом на однорічну оренду з опцією права викупу.

Зауважимо, що 21-річний бразилець протягом своєї кар'єри встиг захистити кольори таких команд, як Греміо з Пруденте, Операріо, ФК Каанан, Сабах та Іберія 1999.

До азербайджанського колективу Андрей перебрався в липні минулого року. За цей час відіграв за першу команду 8 матчів, 2 з котрих були у кваліфікації Ліги конференцій. Також разом з командою центрбек виграв чемпіонат Азербайджану та Кубок Азербайджану. 

Влітку цього року перейшов на правах оренди до грузинської Іберії 1999, у футболці якої провів лише один офіційний матч.

Нагадаємо, що напередодні Верес підписав грузинського вінгера Луку Хохашвілі.

Додамо, що "народний" клуб завершив попередню кампанію в Українській Прем'єр-лізі на одинадцятій сходинці, набравши за тридцять турів 31 заліковий бал.

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