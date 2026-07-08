Кривбас представив першого літнього новачка

Криворізький Кривбас оголосив про перше літнє підсилення. Новачком команди став 22-річний ізраїльський півзахисник Аарон Рой Наві.

Про це повідомила пресслужба криворіжців.

Рой Наві приєднався до "червоно-білих" на правах оренди. Угода розрахована на один рік і передбачає право подальшого викупу футболіста. У складі Кривбасу Наві виступатиме під 17-м номером.

Аарон Рой Наві народився 4 березня 2004 року в місті Ор-Єгуда (Ізраїль). Основна позиція футболіста – опорний півзахисник, однак він також може зіграти в центрі поля та на позиції центрального захисника.

Новачок Кривбасу є вихованцем академії Маккабі Тель-Авів. Минулого сезону він виступав на правах оренди за Хапоель Хайфа. Раніше Наві також захищав кольори Хапоеля Петах-Тіква.

За професійну кар'єру ізраїльський хавбек провів 64 матчі та забив два голи.

Наві має значний досвід виступів за юнацькі та молодіжні збірні Ізраїлю. У 2023 році він взяв участь у чемпіонаті світу U-20 в Аргентині, де ізраїльська команда посіла четверте місце та здобула бронзові нагороди турніру. На цьому змаганні півзахисник зіграв сім матчів і забив один гол.

Раніше повідомлялося, що УПЛ затвердила дати 1-го туру сезону-2026/27. Кривбас у першому матчі зустрінеться з львівськими Карпатами. Ця гра відбудеться у суботу, 1 серпня.