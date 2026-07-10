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Динамо відправило свого захисника в оренду до чеського клубу

Олексій Мурзак — 10 липня 2026, 20:00
Динамо відправило свого захисника в оренду до чеського клубу
Максим Дячук
ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Максим Дячук на правах оренди перейшов до чеського Баніка.

Про це повідомила пресслужба київського клубу.

Угода розрахована до кінця червня 2027 року.

Раніше повідомлялося, що він відмовив одному з іспанських клубів, а також відкинув варіант повернення в Україну, де ним цікавився Чорноморець.

У сезоні-2025/26 Дячук на правах оренди виступав за польську Лехію Гданськ, у складі якої провів 28 матчів (2 голи та 1 асист). Його чинний контракт з Динамо розрахований до червня 2028 року.

Динамо Київ Максим Дячук

Динамо Київ

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