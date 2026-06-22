Двоє ексгравців Шахтаря та Динамо покинули черкаський ЛНЗ

Півзахисники В'ячеслав Танковський та Марк Подоляк покинули розташування ЛНЗ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Дякуємо за час, проведений у команді, та бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі!", – йдеться у прощальній заяві.

Деталі про припинення співпраці не оголошуються. Трансферна вартість Танковського становить 500 тисяч євро, а ціна Подоляка складає 50 тисяч євро (за даними Transfermarkt).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Танковський продовжить кар'єру у Буковині, й вже обумовлена угода на оренду гравця.

У минулому сезоні Танковський зіграв за "фіолетових" 20 матчів, у яких забив 1 гол та віддав один асист. Під час футбольної кар'єри вихованець Шахтаря виступав за Маріуполь, Зорю, Арсенал, Металіст, Дніпро-1 та Полісся.

На початку 2025 року В'ячеслав приєднався до ЛНЗ. З того часу хавбек відіграв 33 поєдинки, забив 2 голи та відзначився 1 асистом. У 2017 році Танковський викликався до національної збірної України, але так і не дебютував за "синьо-жовтих".

А Марк Подоляк є випускником системи київського Динамо, проте за першу команду так і не дебютував, після чого перейшов у англійський Бракнелл, який виступає у нижчих внутрішніх дивізіонах.

У червні минулого року повернувся в Україну з іспанського Леганеса та перейшов до ЛНЗ. За дорослу команду черкаського колективу хавбек відіграв всього один матч.

Зауважимо, що за підсумками розіграшу УПЛ-2025/26 клуб Лебединського насіннєвого заводу посів друге місце, завоювавши срібні медалі першості (60 балів). Черкаський колектив поступився лише чемпіону донецькому Шахтарю (72 очки).

Підопічні Пономарьова випередили житомирське Полісся, яке фінішувало третім, лише на один пункт. В останньому турі УПЛ черкащани мінімально обіграли Оболонь (1:0) й вперше вийшли в єврокубки.