Троє українців залишили Лехію після вильоту з Екстракляси

Польська Лехія оголосила про відхід декількох футболістів після вильоту з Екстракляси, серед яких є троє українців.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Півзахисник Антон Царенко та захисник Максим Дячук, які виступали за Лехію на правах оренди з Динамо, повернуться до київського клубу. Водночас воротар Богдан Сарнавський став вільним агентом.

Також команду залишили Мілош Калахур, Матей Родін, Александар Чірковіч та Алекс Паульсен.

Сарнавський виступав за Лехію з 2023 року, але минулого сезону зіграв лише в першому матчі. В доробку Царенка 8 матчів у всіх турнірах сезону-2025/26 (1 асист). Дячук узяв участь у 28 зустрічах, у яких забив 2 голи та віддав одну результативну передачу.

Щодо інших українських гравців, які можуть залишитися в команді, то це Богдан В'юнник та Максим Желізко, який потрапив до сфери інтересів інших клубів, зокрема, донецького Шахтаря.

Нагадаємо, Лехія з 38 очками залишила елітний дивізіон Польщі й наступного сезону виступатиме в Першій лізі.