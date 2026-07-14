Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Півзахисник Динамо перебрався до Австрії

Софія Кулай — 14 липня 2026, 12:47
Півзахисник Динамо перебрався до Австрії
Антон Царенко – гравець Блау-Вайсс Лінц
instagram.com/blauweisslinz

Австрійський Блау-Вайсс Лінц оголосив про оренду півзахисника київського Динамо Антона Царенка.

Про це інформує пресслужба клубу.

Натомість сайт киян зазначає, що оренда футболіста з правом викупу розрахована до закінчення нового сезону-2026/27.

Нагадаємо, що Царенко із літа 2024-го виступав за польську Лехію (2 голи та 3 асисти у 38 матчах), яку покинув після вильоту з Екстракляси.

Також із ним гданську команду покинули воротар Богдан Сарнавський та центрбек Максим Дячук, який вже перебрався на правах оренди до чеського Баніка.

Раніше лідер киян Андрій Ярмоленко оцінив трансферну кампанію Динамо. А колишній футболіст збірної України Євген Левченко назвав клуб, який став би чудовим трампліном у кар'єрі забивного форварда "біло-синіх" Матвія Пономаренка.

Читайте також :
Динамо на кілька місяців втратило одного з ключових захисників
Динамо Київ Футбольні трансфери Царенко

Динамо Київ

Левченко назвав клуб, який став би розкішним трампліном у кар'єрі Пономаренка
Ексгравець Динамо завершив кар'єру після невдалого щеплення від COVID
Агент нападника Динамо веде переговори з клубами з Греції, Німеччини та Іспанії
Валлійська бригада суддів обслужить матч Університатя – Динамо в кваліфікації Ліги Європи
Супряга: Я тренуюся з командою Динамо U-21

Останні новини