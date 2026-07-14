Півзахисник Динамо перебрався до Австрії

Австрійський Блау-Вайсс Лінц оголосив про оренду півзахисника київського Динамо Антона Царенка.

Про це інформує пресслужба клубу.

Натомість сайт киян зазначає, що оренда футболіста з правом викупу розрахована до закінчення нового сезону-2026/27.

Нагадаємо, що Царенко із літа 2024-го виступав за польську Лехію (2 голи та 3 асисти у 38 матчах), яку покинув після вильоту з Екстракляси.

Також із ним гданську команду покинули воротар Богдан Сарнавський та центрбек Максим Дячук, який вже перебрався на правах оренди до чеського Баніка.

Раніше лідер киян Андрій Ярмоленко оцінив трансферну кампанію Динамо. А колишній футболіст збірної України Євген Левченко назвав клуб, який став би чудовим трампліном у кар'єрі забивного форварда "біло-синіх" Матвія Пономаренка.