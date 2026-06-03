Металіст 1925 попрощався з двома гравцями
В'ячеслав Чурко
ФК Металіст 1925
Вінгер В'ячелсав Чурко та атакувальний півзахисник Владислав Калітвінцев покинути Металіст 1925.
Про це повідомляє пресслужба харківського клуб.
Контракти обох гравців діють до 30 червня поточного року та не будуть продовжені. І Чурко, і Калітвінцев виступали за Металіст 1925 з літа 2024 року.
Чурко за два роки провів за Металіст 1925 44 матчі в усіх турнірах і відзначився у них 2 голами та 2 асистами. На рахунку Калитвинцева 46 матчів і 6 результативних дій: 2 голи та 4 асисти.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Металіст 1925 покинуть одразу 6 гравців, серед яких, окрім Чурка та Калітвінцева, також називалися воротар Олег Мозіль, захисники Василь Кравець, Євген Пасіч та Ігор Снурніцин.