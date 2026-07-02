Чорноморець попрощався з Ющишиним та Райсом
Чорноморець припинив співпрацю з голкіпером Вадимом Ющишиним та захисником Анелем Райсом.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Гравці залишають одеську команду в статусі вільних агентів під час літнього міжсезоння.
Ющишин приєднався до Чорноморця в липні 2025 року. З того моменту воротар зіграв у 5-ти матчах, де відзначився п'ятьма пропущеними голами.
Райс почав виступати за одеський клуб у лютому 2026 року. Він провів за "моряків" 10 ігор, в яких забив 1 гол.
Нагадаємо, що напередодні Чорноморець повернув до команди результативного вінгера Даниїла Алефіренка.
Також повідомлялося, що півзахисник Дмитро Кльоц продовжить кар'єру в одеському клубі.