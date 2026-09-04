Кривбас підписав ексфорварда збірної Танзанії

Колишній нападник збірної Танзанії Кіпріан Качвеле продовжить кар'єру в криворізькому Кривбасі.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Контракт розрахований на чотири роки – до літа 2030 року. 21-річний футболіст перейшов у Кривбас на правах вільного агента.

Качвеле розпочинав кар'єру в танзанійському Азамі. В 2023 році перейшов у клуб МЛС Ванкувер Вайткепс, проте виступав здебільшого за дублюючий склад канадців, за першу команду провів лише один матч. Також у 2026 році відправлявся в оренду в Галіфакс Вондерерз.

В 2024 році провів два матчі за збірну Танзанії, результативними діями не відзначався.

Раніше Кривбас оголосив про припинення співпраці з хорватським захисником Анте Бекавацем.