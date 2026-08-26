Шахтар підписав захисника із Серії А

Уругвайський центральний захисник Дженоа став гравцем донецького Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів України.

Контракт розрахований на п'ять років – до кінця липня 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 5 мільйонів євро.

За Дженоа Маттурро виступав із січня 2023 року. Сумарно за цей час провів 24 матчі. Сезон-2025/26 провів у оренді в клубі іспанської Ла ліги Леванте, де відзначився 1 голом і 1 асистом у 21 матчі.

21-річний уругваєць є вихованцем клубу Дефенсор, у якому і розпочинав свою кар'єру. Провів 24 матчі та забив 1 гол за молодіжні збірні Уругваю різних вікових категорії, до дорослої збірної поки що не викликався.

Раніше Шахтар відправив у оренду в Хапоель (Петах-Тіква) захисника Дієго Арройо.