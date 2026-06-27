Полісся підписало колишнього вінгера збірної Кабо-Верде

Житомирське Полісся оголосило про підписання контракту з кабо-вердійським вінгером Леандро Андраде.

Про це повідомляє пресслужба вовків".

Угода з півзахисником, який також має громадянство Португалії, розрахована до кінця червня 2029 року. У новій команді Андраде виступатиме під 11-м номером.

Полісся оформило повноцінний трансфер 26-річного футболіста з азербайджанського Карабаху. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Андраде у складі Карабаху став чотириразовим чемпіоном та володарем Кубка Азербайджану. У складі азербайджанського клубу вінгер провів 213 матчів, у яких забив 60 голів і віддав 61 результативну передачу. Найрезультативнішим для нього став сезон 2024/25, коли він із 15 голами став найкращим бомбардиром внутрішнього чемпіонату.

Також Андраде має значний досвід виступів у єврокубках – у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій. Він викликався до національної збірної Кабо-Верде, за яку провів 7 матчів і брав участь у Кубку африканських націй.

Новачок Полісся востаннє виступав за "Синіх акул" у 2023 році та не потрапив до заявки збірної на ЧС-2026, де вона сенсаційно вийшла до 1/16 фіналу.

Раніше повідомлялося, що до складу Полісся повернувся конголезький вінгер Бені Макуана.