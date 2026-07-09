Оболонь представила четвертого літнього новачка

Центральний захисник Віталій Єрмаков став гравцем київської Оболоні.

Про це повідомив сайт "пивоварів".

"Вітаємо Віталія в команді! Розраховуємо на досвід, надійність і лідерські якості нового захисника в "біло-зелених" кольорах", – йдеться у повідомленні пресслужби.

34-річний футболіст приєднався до столичного клубу на правах вільного агента. Його контракт з одеським Чорноморцем завершився 30 червня 2026 року.

Єрмаков є вихованцем алчевської Сталі, де розпочав професійну кар'єру. Згодом Віталій захищав кольори Авангарду, Десни, Металіста 1925 та Чорноморця.

У минулому сезоні Єрмаков зіграв за "моряків" 26 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 1 асист.

Раніше повідомлялося, що Оболонь влітку підписала голкіпера Кирила Баранцова, захисника Дмитра Капінуса та півзахисника Дмитра Мишньова.

У першому турі УПЛ сезону-2026/27 "пивовари" зустрінуться з Епіцентром. Цей матч відбудеться 2 серпня та розпочнеться о 15:30.