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Карпати підписали колишнього захисника Динамо

Олег Дідух — 24 червня 2026, 16:04
Карпати підписали колишнього захисника Динамо
Роман Вантух
ФК Карпати Львів

Лівий захисник луганської Зорі Роман Вантух стане гравцем Карпат.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Контракт розрахований на три роки – до літа 2029 року. Вантух перейде у Карпати на правах вільного агента. Його контракт із Зорею діє до кінця червня поточного року та продовжений не буде.

Вантух виступав за Зорю з 2022 року. У сезоні-2025/26 відзначився 5 голами та 3 асистами у 23 матчах у всіх турнірах.

У 2015 – 2022 роках Вантух належав київському Динамо, проте за першу команду киян не провів жодного матчу. Він відправлявся в оренди в Олімпік Донецьк, Олександрію, Чорноморець і Дніпро-1. Наразі трансферна вартість 27-річного захисника оцінюється у 700 тисяч євро.

Раніше Карпати підписали воротаря Оболоні Дениса Марченка.

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