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Полісся оголосило про відхід вихованця Дніпра

Микола Літвінов — 1 липня 2026, 11:47
Полісся оголосило про відхід вихованця Дніпра
Богдан Лєднєв
ФК Полісся Житомир

Атакувальний півзахисник житомирського Полісся Богдан Лєднєв залишив команду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Бажаємо Богдану міцного здоров'я, успішного продовження футбольного шляху та нових спортивних вершин!", – йдеться в заяві клубу. 

Як зазначається, терміни контракту гравця з "вовками" добігли кінця, й клуб вирішив не продовжувати співпрацю.

Нагадаємо, що Богдан перейшов на правах вільного агента з Дніпра-1 до житомирського колективу влітку 2024-го. Відтоді провів у футболці "вовків" 32 матчі, у яких відзначився 2 голами та 2 асистами.

Востаннє гравець виходив на футбольне поле 4 квітня цього року. Тоді команда під керівництвом Руслана Ротаня оформила розгром над СК Полтава у матчі 23-го туру Української Прем'єр-Ліги. 28-річний хавбек вийшов на заміну та провів 26 хвилин у цій зустрічі.

Додамо, що розпочинав футбольний шлях у школі київського Динамо, після чого перейшов до академії Дніпра.

Нагадаємо, що напередодні хорватський центрбек Матей Матич повернувся до розташування Полісся.

Богдан Лєднєв Полісся Житомир

Богдан Лєднєв

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